Казань, , 09:06 — REGNUM Полным ходом идет подготовка к празднованию Нового года в Казани, площадки для мероприятий организуют во всех районах города. Жителей и гостей столицы Татарии ждет более 130 действий на открытом воздухе, театрализованные представления, ярмарки и зимние игры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

У центра семьи «Казан» 24 декабря запланировано открытие главной городской 35-метровой елки. Жителей порадует светомузыкальное представление, а также аттракционы, расположенные в периметре всей площади. Ежедневно на территории Чаши будут организованы спектакли с участием артистов творческих студий и культурных центров. Постановки также станут доступны и в других общественных пространствах Казани.

На текущей неделе в столице республики заработают елочные базары. Торговля организована во всех районах города. Цена за ель будет варьироваться от 300 до 1 тыс. рублей. К продаже допустят только те деревья, которые вырастили в специальных питомниках и имеющие соответствующие документы.

ИА REGNUM напоминает, в целях праздничного оформления города в преддверии новогодних праздников исполком Казани проводит конкурс на лучшее световое и художественное оформление предприятий потребительского рынка и услуг, в котором могут принять участие предприятия торговли и услуг разной формы собственности. Конкурс пройдет в 2 этапа. Первый этап с 12 по 20 декабря состоится в районах Казани, в ходе второго этапа, с 20 по 25 декабря, будут подведены итоги конкурса в масштабах города.

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