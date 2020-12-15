Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Nintendo анонсировала игры для ретроконсолей NES и SNES, которые вскоре появятся в библиотеке службы Nintendo Switch Online. Публикацию компания разместила 15 декабря на Twitter-странице Nintendo of America.

Подписчики сервиса смогут сыграть в такие игры SNES, как Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble, The Ignition Factor, Tuff E Nuff и Super Valis 4. Кроме того, они получат доступ к игре Nightshade в жанре нуар-детектива, релиз которой состоялся на NES в 1992 году.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1338650446437740544

Напомним, 8-битную консоль NES (Nintendo Entertainment System) вышла в продажу 15 июля 1983 года. SNES (Super Nintendo Entertainment System) Nintendo выпустила 21 ноября 1990-го, это устройство стало самой продаваемой 16-битной консолью в истории.

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