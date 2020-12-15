Кызыл, , 08:27 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 13 случаев больше, чем накануне, 14 декабря, однако существенно меньше, чем в предыдущие дни. Общее число подтверждённых случаев в результате достигло 13 807, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Новые носителя выявлены в Кызыле, а также в Кызылском, Бай-Тайгинском, Пий-Хемском, Тандинском, Тес-Хемском и Монгун-Тайгинском районах. За сутки госпитализировано 37 человек.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 65 человека, в том числе лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы — 15, эндокринной системы — 9. На ИВЛ находится 5 пациентов, на НИВЛ — 7», — добавили в Минздраве.

За сутки выздоровели от COVID-19 116 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус побороли, по данным портала Стопкоронавирус. рф, более 12,5 тыс. человек.

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