Пекин, , 08:17 — REGNUM Один из ключевых добытчиков энергоносителей в Сычуаньском бассейне Китая PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company достигла годового объема добычи природного газа на уровне 30 млрд кубометров, сообщает 14 декабря агентство Синьхуа.

По прогнозам, к концу 2020 года годовая добыча газа на месторождениях компании составит около 31,6 млрд кубометров, или шестую часть от общего объема добычи в Китае.

Сычуаньский бассейн может похвастаться самыми большими запасами природного газа в стране. Он также является первой промышленной базой по добыче природного газа в Китае.

Суточная добыча газа на месторождении может превысить 100 млн кубометров, чего достаточно для нужд 100 млн семей, состоящих из трех человек, считают в компании.

Компания стремится достичь объема ежегодно добываемого газа на уровне 50 млрд кубометров к 2025 году и создать крупнейшую современную газовую промышленную базу к 2030 году.

С 1958 года компания разработала 114 газовых месторождений в бассейне, добыв более 500 млрд кубометров природного газа, что эквивалентно 650 млн тонн стандартного угля, благодаря чему выбросы углекислого газа были сокращены на 1,76 млрд тонн.