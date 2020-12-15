Джакарта, , 08:17 — REGNUM В полиции Индонезии дали объяснение относительно хронологии беспорядков на заводе по переработке никеля в округе Конаве на Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что инцидент начался с демонстрации за пределами завода 14 декабря 2020 года. Протестующие попросили руководство завода внести ясность в договор о конкретном рабочем времени сотрудников, а также требовали увеличения заработной платы для сотрудников, проработавших более одного года.

Сначала демонстрация мирно проходила у здания завода, затем начались столкновения с полицией, и толпа ворвалась на территорию завода. Полиция применила слезоточивый газ. Протестующим однако удалось поджечь десятки самосвалов и тяжелой экскаваторной техники. Участники протеста вышли из-под контроля, громя и сжигая помещения завода.

В настоящее время ситуация нормализовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчетам Гринпис, качество воздуха в столице Индонезии Джакарте не улучшилось, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии.

Читайте также: В Индонезии не ощутили улучшения качества воздуха из-за ковид-ограничений

Читайте развитие сюжета: Полиция Индонезии задержала подозреваемых в поджоге никелевого завода