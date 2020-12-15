Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Общая сумма дохода спекулянтов, продававших Xbox Series X, Series S и PlayStation 5 по завышенным ценам, составила около $ 58 млн. Об этом 15 декабря сообщил портал Game Rant.

Аналитический отчёт предоставил сотрудник Oracle Майкл Дрисколл. Он отметил, что на долю консоли Sony приходится около $34 млн, а на долю устройств Microsoft — около $23 млн. Что касается суммы прибыли, которую спекулянты смогли получить, то, по оценкам аналитика, значение показателя приближается к $29 млн.

ИА REGNUM 1 декабря 2020 года сообщило, что спекулянты, заказавшие около 1 тыс. консолей Xbox Series X в одном из онлайн-магазинов Великобритании, не получили устройства. Компания сообщила, что после разбирательства отменила все сомнительные заказы.

Ранее Microsoft и Sony заявили, что они пытаются сделать всё возможное для того, чтобы решить проблему дефицита консолей, однако при этом отметили, что она может сохраняться до конца первого квартала 2021 года.

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