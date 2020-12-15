Чебоксары, , 08:12 — REGNUM В Чувашии блокирующий антициклон сохраняет солнечную морозную погоду, потепление ожидается 17−18 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Морозы в декабре уже не раз накрывали республику, в том числе температура падала до — 20 градусов. По расчётам, существенное потепление ожидается 17 — 18 декабря при прохождении атмосферного фронта атлантического циклона, однако вряд ли стоит рассчитывать на оттепель. Кроме повышения температуры до 0…-5 градусов, прогнозируются небольшие снегопады, которые увеличат высоту сугробов на 2 — 3 см. При этом усилится ветер.

По предварительным данным, потепление будет недолгим. В выходные дни, 19 — 20 декабря, прогнозируется очередная волна похолодания, причиной которого станет северный антициклон. Температура в очередной раз снизится до −15…−20 градусов мороза, а в ночь с 19 на 20 декабря прогнозируется до — 26 градусов.

Синоптик-любитель полагает, что новая волна похолодания продержится, как минимум, до середины следующей недели.