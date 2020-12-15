Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 215 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 22 694, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, ежесуточный прирост начал несколько снижаться. Напомним, накануне в республике были выявлено 223 новых носителя.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 18 793 человек, в том числе 288 за сутки. В госпиталях остаются 1824 пациента, у 1398 из которых диагностирована внебольничная пневмония. Сто человек находятся в реанимации. Ещё 1561 больной лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2632 коек, занято — 1824, свободно — 808 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,3%», — отметили в штабе.

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