Иерусалим, , 08:11 — REGNUM Успешной оказалась первая фаза клинических испытаний израильской вакцины от новой коронавирусной инфекции Brilife, сообщает пресс-служба министерства обороны Израиля.

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Препарат был создан Израильским институтом биологических исследований. В испытаниях, которые начались 1 ноября, приняли участие примерно 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Вскоре должен стартовать второй этап с участием примерно тысячи человек. В случае его успешного окончания будет запущена третья фаза исследований, к которой должны быть привлечены до 30 тыс. добровольцев. В последнем случае испытания будут проводиться «как в Израиле, так и за его пределами».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря стало известно, что число летальных исходов при осложнениях при COVID-19 достигло 2999.

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