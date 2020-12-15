Виндхук, , 08:11 — REGNUM Малавийский архиепископ Тарцисий Зияйе, глава католической архиепархии в Лилонгве, скончался в больнице Намибии, где проходил лечение. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление епископальной конференции Малави.

В соответствии с заявлением, архиепископ скончался в понедельник, 14 декабря. В заявлении не была указана причина смерти.

Священник был назначен архиепископом Лилонгве в 2013 году.

В августе он доставлял пожертвованные папой Франциском аппараты искусственной вентиляции лёгких в больницу, находящуюся в ведении католической церкви на окраине столицы Малави, Лилонгве.