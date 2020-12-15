Казань, , 09:04 — REGNUM В столице Татарии около 5,5 тыс. детей смогут посетить насыщенные новогодние программы с играми, экскурсиями и мастер-классами. Для ребят в каникулы будут работать 140 пришкольных лагерей «Зимний калейдоскоп». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Каникулы начнутся в этом году с 28 декабря и продлятся до 10 января 2021 года. Предстоящая смена пришкольных лагерей в первую очередь охватит детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организаторы запланировали тематические мероприятия «Безопасность детства», «Волшебный мир интернета», «Новогодние сказки», «В гостях у Деда Мороза». В рамках проекта «Культурный норматив школьника» учащиеся вместе с родителями и классными руководителями посетят музеи, выставки, театры. Параллельно в интернете запустят онлайн-проекты «Нескучные каникулы» и «Культурные среды».

Всего новогодние подарки получат более 150 тыс. детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

ИА REGNUM ранее сообщало, в девятый раз в столице Татарии проходит городская благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу». В текущем году мероприятие организовано для детей с ограниченными возможностями здоровья из социально-реабилитационного центра «Дуслык», а также детей, находящихся под патронажем центра социального обслуживания «Доверие».

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