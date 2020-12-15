Оренбург, , 08:12 — REGNUM В 2020 году пресс-конференцию Владимира Путина россияне будут смотреть с особым вниманием. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв.

«Если вспомнить известную весьма пророческую песню Семена Слепакова, то это по-настоящему был тяжелый год. Год, когда мы все оказались в весьма непростой ситуации. И теперь все ждут — что скажет президент?» — сказал он.

По словам Шкилёва, гражданский оптимизм тает с каждым походом в магазин, с каждым обращением к врачу и с каждым заходом в интернет. Впереди большая федеральная избирательная кампания, которая может пойти по самому непредсказуемому сценарию.

«Важно сейчас дать понять, что все под контролем, что есть планы выхода из кризиса. Именно сейчас надо подтвердить, что общественный договор, согласно которому общество дало государству политический карт-бланш в обмен на экономическую стабильность, соблюдается со стороны государства. Иначе, несомненно, попытки пересмотреть этот договор будут приняты уже летом, в разгар избирательной кампании. И не факт, что мы с вами эти попытки выдержим», — резюмировал политтехнолог.

Напомним, 17 декабря в формате онлайн пройдет пресс-конференция Владимира Путина. Представители СМИ соберутся в Центре международной торговли в Москве, а также на спецплощадках в Туле, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Екатеринбурге, Владивостоке, Новосибирске. Задать вопросы смогут и журналисты, и обычные граждане.