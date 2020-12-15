Калининград, , 07:38 — REGNUM Ряд дополнительных ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа начнут действовать с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года на территории Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Так, в указанный период в регионе будут закрыты торговые центры и непродовольственные магазины. Исключение сделано для аптек и магазинов зоотоваров.

Кроме того, будет запрещена работа спортивных объектов и спортивных залов, кинотеатров и театров, музеев и других учреждений культуры, а также бань, салонов красоты и парикмахерских.

В этот период будет приостановлен прием граждан в учреждениях органов власти. В сообщении также отмечается, что все массовые уличные мероприятия отменены. Офисные предприятия, в том числе и банки, смогут продолжать свою работу только в рамках контактов с юридическими лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение жесткого карантина на новогодние праздники в России не рассматривается.

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