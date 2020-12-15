Оренбург, , 08:12 — REGNUM Предстоящую видеоконференцию Владимира Путина с населением можно только приветствовать как форму обратной связи населения с властью, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.

Она охарактеризовала большую пресс-конференцию «как всероссийский соцопрос по актуальным вопросам для населения».

«Организаторы, которые собирают вопросы от населения, сразу же выяснили, что самый больной вопрос — это рост цен на базовые продукты питания. Путин предложил правительству за неделю принять меры и остановить рост цен. Эффект есть уже — публичная реакция Владимира Путина и правительства РФ», — сказала Шешукова.

Она считает, что наиболее острые вопросы, скорее всего, придут на линию в формате СМС. Галина Шешукова напомнила, что ранее на прямых линиях СМС шли бегущей строкой, и их можно было читать.

«Но главное — это статистический анализ всех вопросов и последующие поручения соответствующим органам и субъектам федеральной региональной и муниципальной власти», — отметила доктор политических наук. Она подчеркнула, что реализация хотя бы части поручений в действия для народа свидетельствует о том, что такие прямые линии нужны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. С учетом эпидситуации, мероприятие пройдёт по новым правилам. Кроме журналистов, свои вопросы смогут задать и обычные граждане — через приложение «Москва — Путину» и сайт мероприятия. Журналистов распределят по группам и соберут на площадках в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Президент выйдет на связь по видео из своей резиденции в Ново-Огарёво.