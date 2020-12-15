Санкт-Петербург, , 07:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге стартует акция «З00 компьютеров детям», в рамках которой жителям города предлагают подарить старые устройства детям из малоимущих семей. Об этом ИА REGNUM 14 декабря сообщили организаторы.

Смысл акции заключается в том, что если у людей в доме есть устаревшая ненужная или неработающая техника, то они могут отдать её организаторам акции, которые проведут диагностику компьютеров и произведут их починку, если в этом будет необходимость. Устройства передадут детям из 300 малоимущих семей к празднованию Нового 2021 года.

«Так как сейчас не самое простое время и некоторые школы переходят на дистанционное обучение, то многие дети из малоимущих семей не имеют возможности учиться онлайн. Поэтому мы призываем всех желающих внести свой вклад в этот проект», — сказала соорганизатор акции Екатерина Солнечная, добавив, что этот проект также несёт пользу экологии.

В проекте также участвуют такие организации, как «Грузовик добра», сектор помощи семьям по Лужскому благочинию, социальный добровольческий проект православных волонтеров и петербургский благотворительный отряд «Добрая Воля».

«Большинство семей живет закупают продукты и одежду в долг у продовольственных магазинов. Как только получают хоть какие-то деньги — возвращают долги. Поэтому мысли о покупке компьютеров и ноутбуков даже не допускают. Это для них роскошь», — отметила основатель волонтерской группы «Сбор помощи для детей. Мария» Надежда Вакулич.

Желающие поучаствовать в акции могут принести компьютеры в организацию «Комп-Сервис» и офисы Учебного центра «Базис».

Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили, что занятия в формате дистанционного обучения проходят в 570 классах, на удалённый формат перешли около 30 тыс. школьников. Около 500 тыс. детей продолжают учиться очно.

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