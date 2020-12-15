Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Сотрудники американской компании Google из-за коронавируса продолжат работать в дистанционном режиме не до июля, как планировалось ранее, а до сентября 2021 года. Об этом со ссылкой на служебную записку, распространённую по электронной почте главой компании Сундаром Пичаи, 14 декабря сообщает телеканал NBC.

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Помимо переноса на осень срока возвращения сотрудников в офисы, в служебном письме также говорится о планах Google опробовать так называемую «гибкую рабочую неделю», когда в офисе необходимо будет отрабатывать не менее трёх дней в течение недели.

Напомним, что ещё летом руководство компаний Amazon, Apple, Facebook и Google разрешило своим сотрудникам оставаться на удалённом режиме работы до конца 2020 года. А по некоторым данным — и до лета 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, работники американской компании Facebook получили разрешение работать в дистанционном режиме до июня 2021 года.

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