Абакан, , 07:22 — REGNUM По состоянию на 15 декабря в Хакасии коронавирус выявлен у 14 768 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 178 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Выздоровели 507 человек. Общее число выздоровевших — 11 469 человек. На стационарном лечении находятся 660 пациентов, в том числе 42 человека на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Хакасии было подтверждено 180 случаев заражения коронавирусом.

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