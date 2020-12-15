Якутск, , 07:30 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 15 декабря подписал указ о внесении изменений в структуру руководства республикой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В 2019 году главой Якутии Айсеном Николаевым было принято решение о сокращении численности чиновников в течение трёх лет. Реорганизация продолжается — по новой структуре сокращается число госслужащих на 33 штатные единицы. Впоследствии сокращение штата коснётся министерств и ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре года в Якутии временные затраты на принятие решений в исполнительных органах госвласти сократят на 25%, оказание 70% госуслуг переведут в электронный формат. Таким образом, произойдёт сокращение госслужащих на 30%. При этом качество управления, по мнению Николаева, значительно возрастёт.