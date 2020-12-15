Москва, , 07:12 — REGNUM В пятёрку «самых трезвых» регионов России в 2020 году вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Об этом свидетельствует обновлённый рейтинг, составленный экспертами проекта федерального проекта «Трезвая Россия».

В конце представленного списка опубликованы субъекты, жители которых пьют больше остальных — Коми, Чукотский АО, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области. Москва в этом рейтинге заняла 13-е место, Санкт-Петербург — 16-е.

«Важно подчеркнуть масштабность и значение негативных последствий, вызванных злоупотреблением алкогольной продукции, с точки зрения демографии, здравоохранения, экономики и национальной безопасности», — сказал RT руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев, комментируя ситуацию в регионах.

При составлении рейтинга эксперты использовали шесть критериев, среди которых число умерших от отравления алкоголем, численность учтённых больных с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз», число совершённых в состоянии алкогольного опьянения преступлений, объём продаж спиртного, число правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции, уровень ограничений на продажу алкогольных напитков.

Ранее Хамзаев направил письмо губернаторам российских субъектов, в котором призвал сделать выходным днём 31 декабря 2020 года. По его данным, такую инициативу поддерживают 85% граждан России.

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