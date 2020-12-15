Оренбург, , 08:11 — REGNUM Жители в Оренбургской области в преддверии большой пресс-конференции Владимира Путина обращаются к президенту с просьбами о помощи. Некоторые вопросы оперативно решают и снимают с повестки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ в Оренбургской области.

Так, на «Прямую линию» Владимира Путина обратилась дочь пожилой женщины, которая является инвалидом. Она просила о содействии в обеспечении матери, проживающей в пригороде Оренбурга, достаточным количеством памперсов.

Руководитель исполкома ОНФ в Оренбургской области связалась с руководителем Оренбургского региональном отделении ФСС, в результате чего состоялось перераспределения изделий (в связи с отказами получателей) и уже 11 декабря женщине доставили подгузники сроком пользования до 10 января 2021 года. Дальнейшее обеспечение гигиеническим средством взято на особый контроль. В ФСС подчеркнули, что ежегодно пенсионерке выделяют подгузники согласно индивидуальной программе реабилитации. До этого года обращений по проблеме дефицита не было.

Еще один вопрос, который адресовали жители Оренбуржья Владимиру Путину, касается строительства школы в Бузулуке. Население поселка Маяк просят о новой школе. Ближайшее образовательное учреждение переполнено почти в три раза, но дотационный городской бюджет самостоятельно не может справиться с его разгрузкой. В реготделении ОНФ отметили, что вопрос актуальный. Общественники ранее направляли письмо по этой теме губернатору Денису Паслеру.

Напомним, с 6 декабря начал работу кол-центр по обработке вопросов россиян президенту в преддверии его большой пресс-конференции. Поступающими от жителей страны сообщениями занимаются волонтеры Общероссийского народного фронта.