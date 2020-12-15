Оренбург, , 08:11 — REGNUM Оренбургскую область на большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря будут представлять трое журналистов. Это Елена Перова (ГТРК «Оренбург», Андрей Севостьянов и Сергей Медведев (РИА56). Вместе с другими представителями СМИ они соберутся в Нижнем Новгороде 17 декабря в здании Ростелекома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ в Оренбургской области.

Елена Перова хочет спросить президента о лекарствах для онкобольных детей. «В Оренбуржье не хватает лекарств для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Дело даже не в деньгах. Препаратов попросту не достать. В ряду исчезающих лекарств для онкобольных — «Флударабина», «Онкоспар», «Этопозид-Тева». Его для оренбургских детей удалось добыть в России из последней партии. Благотворители за последний месяц собрали на эти цели больше 300 тысяч рублей. И такая ситуация не только в нашем регионе. Онкологи страны, в том числе и Оренбурга, писали коллективное письмо о нехватке препаратов в Минздрав и правительство РФ», — сказала журналистка.

Напомним, 17 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Она пройдет в новом формате из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Вопросы смогут задать не только журналисты, но и обычные граждане. Представители федеральных СМИ и иностранных изданий соберутся в Центре международной торговли в Москве, а региональные корреспонденты зададут вопросы онлайн из нескольких городов — Тулы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Екатеринбурга, Владивостока, Новосибирска.