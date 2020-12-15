Тюмень, , 07:00 — REGNUM В Тюменской области в 2021 году все дети в возрасте до трёх лет будут обеспечены местами в детских садах. Об этом сообщил на онлайн-заседании президиума областного правительства директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

Количество новых мест в средних школах региона к 2024 году нарастающим итогом с 2019 года превысит 25 тысяч, отметил глава ведомства.

Также в 2021 году в Тюменской области планируется ввести в эксплуатацию восемь детсадов на 2200 мест, что вдвое больше, чем в 2020 году. Будут введены в строй восемь школ с более 4 тыс. мест. Об этом в свою очередь доложил начальник Главного управления строительства Сергей Шустов.