Томск, , 06:56 — REGNUM В Томской области новогодние праздники в школах и детских садах пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Запрещено объединять детские коллективы. Праздники будут проводиться для отдельных групп в детсадах и классов в школах. Для школьников мероприятия пройдут в кабинетах, закреплённых за классами. В кружках и секциях ёлки организуют для малых коллективов (не более 15 человек).

На праздниках не будут присутствовать родители. Также к проведению мероприятия запрещено привлекать сторонние организации.

Для студентов техникумов и колледжей новогодние праздники могут быть организованы на свежем воздухе с 25 декабря по 10 января. Аналогичные рекомендации оперштаб направил ректорам томских вузов.

Напомним, по состоянию на 14 декабря в Томской области коронавирус выявлен у 21 227 человек. Выздоровели 16 502 человека, скончались 194 пациента с COVID-19.

Читайте также: В Томской области коронавирус победили почти 16 тысяч человек