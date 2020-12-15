Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Стало известно, что Вин Дизель занял должность исполнительного продюсера многопользовательской игры Ark 2. Об этом 15 декабря сообщил портал Games Radar.

Во время трансляции церемонии вручения премии The Game Awards 2020 был показал трейлер Ark 2, в котором появилась виртуальная версия актёра. Сейчас выяснилось, что Дизель является главой компании Creative Convergence, которая также участвует в реализации проектов новой многопользовательской игры и мультсериала на основе Ark.

Журнал PC Gamer сообщил, что актёр достаточно часто играет в Ark и настолько хорошо разбирается в ней, что часто даёт советы разработчикам из студии Wildcard.

Напомним, создатели Ark 2 пока не назвали сроки релиза игры. В трейлере, показанном во время The Game Awards 2020, геймеры могут видеть, как персонаж Дизеля сначала сражается с существами, напавшими на его племя, а позже убегает от огромного динозавра.

Читайте ранее в этом сюжете: Вин Дизель убегает от тираннозавра в трейлере игры Ark 2