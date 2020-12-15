Шри-Джаяварденепура-Котте, , 06:39 — REGNUM Правоохранительные органы Шри-Ланки предъявили в общей сложности 301 пункт обвинений троим российским гражданам, якобы осуществлявшим на острове незаконный сбор жуков. Об этом сообщил адвокат обвиняемых Георгий Сухов.

«Сегодня на заседание суда обвинение вышло с 301 пунктом обвинений», — заявил юрист, слова которого приводит РИА Новости.

Он также рассказал, что нарушения учитывались по каждому отдельному насекомому. Треть обвинений касается попытки вывоза жуков из страны. Сухов отметил, что его подзащитные не собирались выезжать из Шри-Ланки и у них на момент задержания при себе не было никаких билетов.

Кроме того, по словам адвоката, они были задержаны не на территории аэропорта и не направлялись туда. Очередное судебное заседание должно пройти 6 января.

Как сообщало ИА REGNUM, трое российских граждан были задержаны 26 февраля в городе Нувара-Элия в Шри-Ланке из-за «нанесения вреда окружающей среде через причинение смерти насекомым и особям некоторых видов мелких животных». Один из задержанных объяснил наличие у него жуков тем, что он подобрал их уже сбитыми на дороге, но после забыл выложить из кармана. 25 июня они были арестованы решением суда.

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