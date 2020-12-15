Парабельский р-н, , 06:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу на пожаре» 18-летней уроженки Парабельского района Томской области Дарьи Шестаковой, совершившей подвиг. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в администрации региона.

В ноябре 2019 года в доме Шестаковых произошёл пожар. Девушка услышала шум и треск на веранде. Она вышла и увидела столб дыма и огонь.

«Я быстро закрыла дверь и побежала к брату и сестрёнкам», — рассказала Дарья Шестакова. На тот момент она была ученицей выпускного класса.

До прибытия пожарных девушка эвакуировала брата и двух сестёр через окно, отвела их к соседям и вернулась в горящий дом за документами. Не сумев их найти в огне и в дыму, юная героиня выбралась через окно и стала дожидаться пожарных.

За свой героический поступок Дарья Шестакова уже получила грамоту от регионального управления МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 11-летний мальчик спас из горящего дома братьев и отца.

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