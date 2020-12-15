Якутск, , 06:33 — REGNUM Жители одного из домов в Якутске в благодарность за труд подарили дворнику телевизор.

Читайте также: Названы популярные у жителей России подарки на Новый год

Депутат Госсобрания Якутии Мария Христофорова рассказала о широком жесте в соцсетях.

«В нашем округе живут удивительные люди. Староста шестого корпуса 203 мкр рассказала мне очень добрую предновогоднюю новость. Жители корпуса решили поблагодарить дворника Андрея Егоровича за добросовестный труд и исполнить его желание», — написала парламентарий.

Оказалось, что дворник Андрей Старостин давно хотел купить телевизор, и вот жители вручили ему благодарственное письмо за работу и сертификат на покупку телевизора.

«Как говорится, подари счастье, и сам станешь чуточку счастливее», — добавила Мария Христофорова.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в качестве подарков на Новый год интересуются электроникой и товарами для дома.