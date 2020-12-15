Пхеньян, , 06:17 — REGNUM Северная Корея начала в стране выборочную вакцинацию закупленной ранее российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом 15 декабря сообщает японская газета Asahi.

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По данным источников газеты в южнокорейской разведке и бизнес-кругах Китая, помимо вакцины в КНДР также поступило китайское диагностическое оборудование, в том числе термографы. Последние были установлены на границе между Северной Кореей и Китаем, что поможет постепенно восстановить экономический обмен между странами.

Что касается российской вакцины, об объёме закупки которой не сообщается, утверждается, что её выборочно начали вводить членам Трудовой партии Кореи. Данных о возможной вакцинации северо-корейского лидера Ким Чен Ына, в настоящее время нет.

Напомним, что в Северной Корее, по официальным данным, не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, представители международных организаций покинули Пхеньян в связи с введением самого высокого уровня ограничений из-за пандемии.

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