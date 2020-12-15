Москва, , 06:12 — REGNUM Предоставляемая Росстатом статистика смертности от COVID-19 является самой подробной в мире — такого уровня детализации не дают ни в одной другой стране, заявил 15 декабря глава Росстата Павел Малков.

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"Нигде в мире мы больше так и не видели настолько подробной статистики по этой теме до сих пор», — цитирует РИА Новости собеседника.

По словам Малкова, ведомство ежемесячно публикует данные по смертности от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов. Среди них случаи, при которых к смерти привело заражение коронавирусом и вызванное им заболевание; случаи, требующие дополнительных исследований; случаи, при которых коронавирус повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.

Глава Росстата отметил, что за всё время возглавляемая им служба за всё время пандемии ни разу не сорвало сроки публикации данных по коронавирусу. Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что официальная статистика смертности пациентов с COVID-19 в России соответствует действительности.

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