Абакан, , 06:07 — REGNUM Сильный ветер ожидается в Хакасии 15 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

По данным синоптиков, днём 15 декабря в Хакасии прогнозируется очень сильный западный ветер 20−25 м/с. В горах порывы ветра могут достигать 30 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер ожидается в Красноярске.

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