Харбин, Китай, , 05:51 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая было выявлено два новых подтвержденных случая COVID-19, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

По данным комиссии здравоохранения провинции, все новые случаи пришлись на город Суйфэньхэ, расположенный на границе с Россией. Все заболевшие ранее находились в тесном контакте с ранее выявленным пациентом и бессимптомным носителем.

По данным на текущий момент, в провинции насчитывается 11 на данный момент активных случаев заболевания COVID-19, из которых восемь пациентов находятся в Суйфхэньхэ, еще двое — в Дуннине и последний в уезде Тахэ.