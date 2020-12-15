Чэнду, Китай, , 05:48 — REGNUM В столице провинции Сычуань городе Чэнду на юго-западе Китая выявлен новый локальных случай COVID-19, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, пациент ранее проходил по статистике как бессимптомный носитель вируса, однако вскоре у него начали проявляться симптомы. Также в провинции Сычуань за сутки было выявлено пять новых «импортных» случае заболевания.

Ранее сообщалось, что в Пекине был выявлен один новый «импортный» случай заболевания опасной инфекцией. При чем заболевшим оказался мужчина, который без каких-либо симптомов переждал карантин, и только после его окончания у него проявились симптомы.