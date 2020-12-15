Пекин, , 05:45 — REGNUM Один новый «импортный» случай COVID-19 был выявлен в Пекине, сообщили 15 декабря в муниципальной комиссии здравоохранения, предает агентство Синьхуа.

Пациентом оказался 27-летий гражданин Китая, который прибыл в Международный аэропорт Пекина Столичный из Гонконга 28 декабря. Тогда же у него был отрицательный результат на коронавирус.

12 декабря он закончил свое нахождение на каротине и покинул отель в районе Чаоян города Пекина. Однако, вскоре у него начались проявляться симптомы жара и диареи. 14 декабря он был доставлен в госпиталь, где и был установлен диагноз.

Муниципальные власти провели эпидемиологическое расследование, продезинфицировали гостиницу и другие места, где побывал мужчина, а также провели мероприятия по борьбе с эпидемией.