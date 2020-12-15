Токио, , 05:37 — REGNUM Авиакомпании Японии из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса. Об этом 15 декабря сообщает телеканал NHK.

Ненастье в ночь на вторник обрушилось на регионы страны, расположенные вдоль побережья Японского моря, и некоторые северные префектуры. По прогнозам метеорологов, в этих районах к утру 16 декабря выпадет от 60 до 90 см осадков. Пострадали от превратностей погоды в основном авиационные маршруты, связывающие города Токио и Осака с островом Хоккайдо, и префектурами Акита и Аомори на севере острова Хонсю.

В настоящее время власти регионов просят жителей из-за гололёда на дорогах воздержаться от поездок на личном транспорте.

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