Токио, , 05:21 — REGNUM Правительство Японии приостановит действие программы субсидирования внутреннего туризма на период новогодних праздников, сообщает агентство Kyodo.

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Сообщается, что действие программы будет приостановлено с 28 декабря по 11 января 2020 года. Решение было принято в связи с риском роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Отмечается, что на решение также повлияло выявление около 3000 зараженных за одни сутки.

«Я призвал людей соблюдать все меры предосторожности против распространения инфекции, особенно при приеме пищи, а также осторожно планировать поездки к своим семьям в период выходных дней», — заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

При этом глава японского правительства отказался вводить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за ситуации с COVID-19. В то же время ряд экспертов предполагает, что Япония может вскоре столкнуться с третьей волной коронавирусной инфекции.