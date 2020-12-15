Хабаровск, , 05:16 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 342 (338 днём ранее) положительных теста на коронавирус, выздоровел 361 пациент, три человека скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 15 декабря в крае зарегистрировано 29 282 носителей SARS-CoV-2, излечились 23 311 пациентов, летальных исходов зафиксировано 183.

Так, из общего числа новых случаев больше всего выявлено в Хабаровске — 189, в Нанайском районе — 40, в Вяземском — 34, в Совгаванском районе — 19, в Хабаровском районе — 15, в Комсомольске-на-Амуре — 11.

В регионе развернуто для лечения больных COVID-19 3318 коек, из них свободны — 516, 42 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Всего получают лечение 5788 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончались ещё 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 10 022.