Москва, , 05:06 — REGNUM Во вторник, 15 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха — −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 16 декабря в Москве облачно, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — −7… −5 °C.

Ветер днём юго-восточный 3−8 м/с, ночью западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −6… −1 °C днём и −9… −4 °C ночью.

В среду, 16 декабря, днём в столице ожидается −4… −2 °C. По области −6… −1 °C. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C, снег, мокрый снег, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Ульяновской области в период с 14 по 16 декабря местами сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

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