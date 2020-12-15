Пекин, , 05:03 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки зафиксировано 14 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

Общее число таких импортированных из-за пределов материковой части Китая случаев в стране достигло 4049 с начала эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Пять новых «импортных» случаев пришлось на провинцию Сычуань, четыре — на Внутреннюю Монголию, три — на Шанхай и по одному — на Пекин и Гуандун.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки не зафиксировано. Из больниц за все время было выписано 3789 «импортных» пациентов, еще 262 остаются на лечении.