Пекин, , 05:00 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки выписано 18 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в больницах страны на лечении находится еще 312 человек с подтвержденным диагнозом нового коронавируса. Из них семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Всего 86 758 подтвержденных случаев COVID-19 было выявлено в стране с начала эпидемии. Из больниц было выписано 81 812 пациентов, скончалось 4634 человека за васе время эпидемии.