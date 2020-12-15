Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Пренебрежительным отношением к итогам выборов являются нападки, угрозы и давление в адрес избирательных комиссий США в ходе прошедших в стране выборов. Об этом заявил кандидат на пост главы Белого дома, демократ Джо Байден в ходе выступления в штате Делавэр.

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При этом он отметил, что демократическая система выдержала все атаки.

«Наша демократия, на которую оказывали давление, испытывали ее и угрожали, продемонстрировала, что она крепка и вынослива», — подчеркнул политик.

Байден добавил, что демократические ценности необходимо «уважать, а не нападать на них».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден призвал действующего президента США Дональда Трампа признать результаты выборов в стране после голосования выборщиков от всех штатов.

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