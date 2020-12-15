Улан-Удэ, , 05:06 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 22 694. Об этом утром 15 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 12 355 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались пять пациентов с COVID-19 (всего умерли 516 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1824 больных. На амбулаторном лечении находится 1561 человек, наблюдаются 6428 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 18 793 (+288) человека.

В реанимации остаются 100 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 64 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 69,3% — из 2632 перепрофилированных коек заняты 1824.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии уже идёт вакцинация от COVID-19. По словам главы республики Алексея Цыденова, в регион к настоящему времени поступило 400 доз вакцины, которыми будет привито 200 человек.

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