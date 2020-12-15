Новосибирск, , 04:43 — REGNUM В Новосибирске с сегодняшнего дня, 15 декабря, подорожал проезд в общественном транспорте. Стоимость билета выросла на 1 рубль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, стоимость проезда в трамвае и на троллейбусе теперь составляет 24 рубля, в автобусе — 25 рублей, в метро — 26 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение об увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте города с 15 декабря ранее принял департамент по тарифам Новосибирской области.

Отметим, что до этого проезд в трамвае и троллейбусе стоил 23 рубля, в автобусе — 24 рубля, в метро — 25 рублей.

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