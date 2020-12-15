Сеул, , 04:14 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 880 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 848 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что число выявляемых заболевших вновь превысило 800 после кратковременного снижения до 718 за 13 декабря.

При этом центр связывает снижение случаев в выходные дни со снижением количества проводимых тестов на выявление COVID-19. Тем не менее эксперты не исключают ежесуточного прироста инфицированных в числе 1200 и более человек, если не принять срочные меры по борьбе с вирусом.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 44 363. Также за 14 декабря в республике скончались 13 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Республике Корея от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 600 человек.