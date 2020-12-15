Владивосток, , 04:40 — REGNUM В трёх районах Приморья в 2021 году краевое предприятие «Примтеплоэнерго» начнёт строительство угольных котельных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Котельные планируют построить в Шкотовском районе (посёлок Смоляниново), Дальнегорском (микрорайон Горелово) и Октябрьском округах (посёлок Липовцы) .

«Это будут современные угольные котельные, запуск в эксплуатацию которых значительно повысит качество теплоснабжения потребителей, удешевит расходы на топливо», — сказали в «Примтеплоэнерго».

Сейчас ведётся строительство крупной котельной на замену устаревшей мазутной в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа. Уже проложены инженерные и тепловые сети, создан фундамент, завершается возведение металлоконструкций, устанавливается дымовая труба. В конце декабря рабочие приступят к установке стеновых панелей котельной.

К теплоснабжению жителей села котельная приступит к началу следующего отопительного сезона.

Общая стоимость проекта составляет 208 млн рублей при софинансировании из Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого бюджета и собственных средств «Примтеплоэнерго».

За последние несколько лет в Приморье построено уже несколько котельных, не считая устанавливаемых автономных модульных.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципалитеты Хабаровского края в 2020 году получили около 300 млн рублей краевых субсидий на подготовку коммунальных объектов к зиме. Средства, в том числе пошли на закупку нового и ремонт изношенного оборудования котельных.