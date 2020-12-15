Новосибирск, , 03:52 — REGNUM В Новосибирске в 27-ой раз вручили свидетельства о присуждении стипендии мэрии. В этом году их получили 133 студента вузов и учащихся профессиональных образовательных организаций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы рассматриваем стипендию мэрии и как некий вклад в карьеру наших студентов. Ведь эти деньги не просто финансовая поддержка, а признание заслуг и достижений талантливой молодёжи. Мы хотим, чтобы в будущем при трудоустройстве этот пункт в резюме помог им», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

Так, свидетельства о ежемесячной стипендии в размере 2 тыс. рублей получили 14 аспирантов, по 4 тыс. рублей — три студенческие семьи, по 1,9 тыс. рублей — 83 учащихся, ещё 33 человека будут получат по 1,5 тыс. рублей. На оплату стипендий из бюджета мэрии города на текущий учебный год предусмотрено 3,1 млн рублей.