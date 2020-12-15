Москва, , 03:42 — REGNUM И. о. секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максим Иванов в ходе социального онлайн-форума партии предложил упразднить ряд мер, чтобы лекарственные препараты стали доступнее. На данный момент действие закона о дистанционной продаже лекарств затруднено из-за чрезмерных требований к аптекам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Разрешение на такую деятельность — продажу лекарств онлайн — могут получить только предприниматели, имеющие сеть более чем в десять аптек и специальный интернет сайт. Далеко не все могут себе это позволить, но при этом работают качественно и добросовестно. Что получилось на практике? Многие жители малых городов и муниципалитетов оказались лишены возможности покупать лекарства без рецепта онлайн, так как районные аптеки просто не могут получить разрешение на такую деятельность», — пояснил свою мысль Максим Иванов.

По его мнению, нужно изменить подход к выдаче разрешения на онлайн-продажу препаратов. Если у предпринимателя одна или две аптеки, но он «работает на совесть» и обеспечивает людей качественными лекарствами, то нельзя его лишать права торговать онлайн.

«То же касается и требования про отдельный интернет сайт у аптеки для получения разрешения. Зачем отдельной аптеке в районе тратить на это деньги, ведь это может вызвать удорожание лекарств. Проще создать один федеральный ресурс. Это прозрачно и честно. И позволит торговать онлайн небольшим аптекам в муниципалитетах, тем самым помогая людям купить лекарства, не выходя из дома», — добавили инициатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ проанализируют предложение страховать учителей на случай заражения коронавирусом на работе. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтёров партии «Единая Россия».