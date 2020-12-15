Красноярск, , 04:39 — REGNUM Во вторник, 15 декабря, в Красноярске будет облачно, небольшой снег, температура воздуха −8… −5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:00 на Театральной площади было — 7 °C.

Ночью с 15 на 16 декабря ожидается до — 15 °C. Без осадков.

Скорость юго-западного, западного ветра 4−8 м/с, на порывах 13−18 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В среду, 16 декабря, в Красноярске до — 12 °C днём и около — 22 °C ночью. Облачно, без осадков.

В четверг, 17 декабря, в Красноярске ожидается до — 7 °C днём. Ночью — до — 6 °C.