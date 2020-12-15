Благовещенск, , 02:57 — REGNUM В Приамурье памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамотами от президента РФ Владимира Путина награждены десять волонтёров. До конца года благодарности получат 374 человека, которые бескорыстно оказывают помощь населению и медикам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Вы не только помогаете людям, вы еще и являетесь примером для подрастающего поколения и молодежи. Надеюсь, что глядя на вас, они смогут перенять вашу бескорыстность, открытость, человеколюбие, а может быть тоже захотят стать волонтерами, чтобы дарить добро окружающим», — обратилась к волонтёрам министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

В Приамурье в акции «#МыВместе» принимают участие около тысячи волонтёров. Молодые люди помогают врачам в доставке лекарств и продуктов питания, работают в call-центрах, доставляют медиков к больным.

Как сообщало ИА REGNUM, на «Единой России» лежит особая ответственность, и сейчас, в период пандемии, она завоёвывает доверие граждан своими мерами поддержки. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».