Лима, , 02:42 — REGNUM В Перу зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекции среди жителей возрастом от 18 до 29 лет, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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В частности, за минувшие две недели в Перу выявили 5609 случаев заражения коронавирусом среди молодежи. В связи с этим перуанский минздрав выражает беспокойство о приближении второй волны COVID-19.

«Проблема в том, что эти молодые люди являются переносчиками вируса и живут с пожилым людьми — вот что страшно», — говорится в отчете минздрава.

Минздрав Перу выпустил новые рекомендации и призвал молодежь не собираться группами и воздержаться от посещения заведений общественного питания. Отмечается, что с начала пандемии в стране выявили 190 515 случаев заражения SARS-CoV-2 среди молодых людей. Всего в Перу подтверждено более миллиона случаев инфицирования новым коронавирусом.