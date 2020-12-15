Вашингтон, , 02:43 — REGNUM В США на сегодняшний день умерло более 300 тысяч пациентов с коронавирусом, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это следует из данных, опубликованных 14 декабря американским университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики по стране и миру.

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По данным на 02:10 мск 15 декабря, на территории США было зафиксировано 16 420 309 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло в стране 300 420. По степени распространения SARS-CoV-2 США находятся на первом месте. Второе и третье — у Индии и Бразилии.

В наибольшей степени от коронавируса в США пострадали штаты Калифорния (1 598 389 заразившихся, 21 082 умерших), Техас (1 411 749, 24 414) и Флорида (1 134 383, 20 003).

Всего в мире на сегодняшний день подтверждено 72 664 206 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 1 618 823 человека с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что в стране поставили первую прививку от коронавируса.

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